«Это раздражает»: Меган Маркл запретили держать принца Гарри за руку и хвастаться своим богатством

Беременной герцогине Сассекской запретили проявлять чувства на публике и демонстрировать свое финансовое благополучие, так как это раздражает подданных и может нанести непоправимый ущерб ее репутации и репутации ее супруга.

Меган Маркл и принц Гарри известны как самые главные бунтовщики в британской королевской семье, для которых протокол остается чем-то очень далеким и покрытым пылью времени. Начали свой путь «непокоренных» они еще до свадьбы, когда стали появляться на публичных мероприятиях, крепко держась за руки, чего раньше не позволял себе никто, и даже Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые тоже иногда пренебрегают протоколом, не были уличены в таких вольностях. Сначала все были в восторге и умилялись чувствам влюбленных принца и актрисы, однако теперь эта «малина» начинает немного раздражать. В Сети появилось так много негативных комментариев на этот счет, что советники четы Сассекских даже были вынуждены предостеречь пару и напомнить, что подобное поведение может раздражать людей и нанести ущерб репутации пары. Именно поэтому от проявления чувств на публике воздерживаются королева Елизавета II и принц Филипп, а также чета Кембриджских.

По той же причине эксперты посоветовали Меган не выставлять напоказ свое богатство. Как пояснила семейный адвокат Мила Макинтош Стюарт, скромность может перерасти в незаметную власть и стать мощным орудием для завоевания симпатий публики. К сожалению, подводит итог Стюарт, старомодная британская ценность смирения не является сильной стороной герцогини Сассекской, а в прессе то и дело появляется информация о ее баснословно дорогих нарядах. Масла в огонь также подлила шикарная вечеринка бэби шауэр, которую беременная Меган устроила в Нью-Йорке на прошлой неделе. По подсчетам СМИ, на организацию торжества было потрачено порядка 500 тысяч долларов, и, несмотря на то, что поездка финансировалась из частных источников (за номер в шикарном отеле платила Серена Уильямс, а перелет из Штатов в Лондон на частном самолете оплатила Амаль Клуни), герцогиню все равно обвиняют в расточительности и даже сравнивают с Марией Антуанеттой.

Такую параллель с печально известной французской королевой провел журналист Пирс Морган, для которого показалось странным, что сначала социальные сети Кенсингтонского дворца писали о том, что многим родителям в Великобритании нечем кормить своих детей во время школьных каникул, а буквально через несколько дней представительница королевской семьи прогуливается по Нью-Йорку в дорогих сапогах и ест с подругами макаруны от Laduree. «Пусть они едят макаруны Laduree», – иронично отмечает писательница и обозревательница Ян Мойер, поддерживая сравнение, придуманное Пирсом Морганом. Об этом сообщило издание MarieClaire.

Однако королевские обозреватели надеются, что в будущем Меган Маркл наберется опыта, научится избегать ошибок и станет поистине «народной» герцогиней, беря пример со своей знаменитой свекрови принцессы Дианы.