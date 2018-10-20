Кончита Вурст ошеломила поклонников кардинальной сменой имиджа

Том Нойвирт, получивший широкую известность благодаря своему альтер-эго Кончите Вурст после победы на международном конкурсе «Евровидение-2014», шокировал многочисленных поклонников новым имиджем.

Долгое время альтер-эго Тома ассоциировалось у всех с женщиной с густыми длинными волосами, одетой всегда в роскошные платья. При этом особой отличительной чертой Кончиты была тёмная борода и яркий макияж. Однако недавно Том Нойвирт видимо решил освежить образ Кончиты.

В воскресенье Кончита опубликовала в Instagram снимок, на котором роскошных волос на голове звезды больше не было. Полностью лысая звезда, впрочем, оставила броский макияж и густую ухоженную бороду. Свои изменения Кончита никак не стала комментировать.

Подписчики довольно бурно отреагировали на смену привычного образа. Поклонники выразили своё восхищение красотой кумира. Некоторые отметили, что «красивый человек всегда остаётся красивым, даже несмотря на «облысение и волосы на ногах». Однако нашлись и те, кто не оценил образ звезды.

Стоит отметить, что сам Том Нойвирт, создавший для себя образ Кончиты Вурст, ранее заявлял о том, что он и его придуманный персонаж являются совершенно разными людьми. Поэтому, когда Кончита завершит свою миссию, ему придётся с ней попрощаться. Кроме того, Том добавил, что мечтает о создании нового образа мужского пола.