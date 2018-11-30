«От мамы до дочи»: Солнцев ушёл от своей 64-летней жены Терешкович к её ребёнку

У Гогена ушла не только любовь, но и хайп. В поисках славы хищник нашёл себе новую жертву.

Слухи о неравном браке 63-летней Екатерины Терешкович и 380летнего Гогена Солнцева облетели всю страну ещё весной прошлого года. Эпатажный актёр и шоумен связал себя узами брака с пожилой бизнесвумен. Гоген «кричал» о чистой и искренней любви к женщине и жёстко критиковал обвинения в том, что он женился на Кате ради денег и хайпа.

На протяжении целой осени пара не раз становилась в центре скандалов и усердного внимания СМИ. Екатерина избила родную дочь, а Гоген бросил супругу после столь вопиющего случая. Но волна славы снова спала и Солнцев оказался в тени и не у дел.

Однако уже вчера у него на страничке в Instagram появилось новое фото, где пара, состоящая из Гогена и Полины, дочери Терешкович, мило позирует на камеру.

Подписчики ужаснулись: Солнцев ушёл от своей 64-летней жены Терешкович к её ребёнку. И не просто ушёл, а сделал это громко и на всю страну.

Сердце Екатерины может не выдержать двойного предательства, однако, судя по настроению Гогена, его это абсолютно не волнует.

В настоящий момент фолловеры призывают артиста вернуться к жене и оставить её дочь, забыв об интрижке, а создать полноценную любящую семью.

«Гоген, хватит подлостей», «Хайп на хайпе и хайпом погоняет», «М-да, не ожидал, хотя не, ожидал», «Это у них семейное», «Они не любят друг друга», «От мамы до дочи», - фанаты эпатажного актёра не могут сдержать своих эмоций.