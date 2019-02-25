Псевдоталант: Ольга Бузова может стать российской Леди Гагой и покорить мир

Несмотря на многочисленных хейтеров звезды российского шоу-бизнеса, ее популярность продолжает расти с каждым днем.

Недавно состоялось вручение кинопремии Оскар за заслуги в кинематографе. На церемонии всех присутствующих удивила Леди Гага, исполнив песню «Shallow» к фильму «Звезда родилась». Именно за эту композицию исполнительница получила заслуженную награду. Американских звезд поразило трогательное исполнение, при этом некоторые российские зрители сравнили эксцентричную звезду с не менее популярной в России Ольгой Бузовой.

По мнению некоторых зрителей, у Леди Гаги и Бузовой очень много общего. Они обе стали популярны не только как певицы, но и актрисы. Также обе женщины находятся в активном поиске вторых половинок и постоянно поражают поклонников выходками на выступлениях. Особенно примечательны наряды, ведь и Ольга, и Гага любят надевать на концерты и светские мероприятия странную одежду, которая привлекает внимание СМИ.

Это наталкивает на мысль, что Ольга Бузова может стать российской Леди Гагой и покорить мир. У российской артистки действительно много хейтерой и каждый второй считает ее пение псевдоталантом. Несмотря на это, ее хиты слушают, телепередачи смотрят, а активность в соцсетях растет с каждым днем. Возможно, в скором времени о Бузовой будет говорить не только Россия, но и весь мир. Ведь кто знает, какие еще сюрпризы готовит скандальная телезвезда.



