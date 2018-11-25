Джуд Лоу женится второй раз

Популярный актер Джуд Лоу решил повести под венец свою подругу Филлипу Коан, с которой он встречается уже четыре года. Свадебная церемония пройдет в мае этого года во Франции.

Совсем скоро в Голливуде станет на одного холостяка меньше, ведь Джуд Лоу решил снова жениться. Его избранницей стала психолог Филлипа Коан, с которой актер счастлив уже четыре года. По информации инсайдеров, свадебная церемония пройдет по классическому сценарию, где алкоголь будет литься рекой, а веселые танцы будут продолжаться до утра. Видимо, Джуд Луи и его невеста не верят в поговорку «жениться в мае - всю жизнь маяться», и поэтому решили узаконить свои отношения именно в этот последний месяц весны. Церемония пройдет во Франции, где конкретно - пока неизвестно. Зато уже названо имя шафера 46-летнего жениха – за эту непростую и очень почетную роль на свадьбе отца возьмется старший сын Лоу от первого брака 22-летний Рафферти. Среди многочисленный госте также ожидается «звездный десант», в котором окажутся Джонни Ли Миллер, Юэн Макгрегор, Брэд Адамс, Шон Пертви и другие.

Напомним, что для актера этот брак станет вторым. С 1997 по 2003 год он был женат на актрисе Сэди Фрост, и в этом браке у них родились трое детей – Рафферти, 18-летняя Айрис и 16-летний Руди. У Джуда Лоу есть также дочь София от новозеландской модели Саманты Бек и 3-летняя Ада от короткого романа с певицей Кэтрин Хардинг. При этом многодетный отец исправно платит алименты и надеется, что все пятеро его наследников и наследниц появятся на его свадьбе. Также сообщается, что его новая избранница прекрасно ладить со всеми детьми.

С 31-летним психологом Филиппой Коан, далеким от блистательного и коварного мира Голливуда, Джуд Лоу начал встречаться весной 2015 года. Сначала влюбленные предпочитали скрывать свои отношения, однако позже актер публично прокомментировал свой роман и сообщил, что он очень счастлив и безмерно горд своей новой девушкой.