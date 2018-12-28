«Именно за них я болела»: Вера Брежнева порадовалась вручению премии «Оскар»

По словам певицы, после ночного сна она узнала прекрасные новости. Вера Брежнева рассказала, какие актеры и фильмы были в ее «топ-списке» и отметила, что ее ожидания оправдались.

Вера Брежнева порадовалась вручению премии «Оскар». Певица рассказала, что она довольна итогами награждения. «Именно за них я болела». Лучшим фильмом Вера Брежнева считала «Зеленую книгу», ее надежды оправдались – кинокартина действительно получила «Оскар» за лучший фильм. История, показанная в фильме, впечатлила многих зрителей. В «Зеленой книге» рассказывается об истории путешествия чернокожего пианиста Дона Ширли, который нанял себе водителем прямолинейного Тони Валлелонга.

Актером, достойным «Оскара», Брежнева назвала Рами Малека, который сыграл Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Кинокартина оказалась очень популярной, а актерская игра Малека впечатлила многих. Актер получил свой «Оскар», а фанаты искренне порадовались его успеху.

Лучшей актрисой Вера Брежнева назвала Оливию Колман. Она сыграла в фильме «Фаворитка», что и принесло ей «Оскар». В кинокартине Колман раскрыла свой актерский талант, а во время вручения она была настолько захлестнута эмоциями, что не смогла сразу об этом высказаться. «Вот это да», - сказала актриса, получив «Оскар».

Пользователи порадовались вместе с Верой Брежневой и отметили, что им тоже понравились итоги «Оскара». В этом году вокруг премии не было особых споров, так как все заранее знали, что фильмы «Богемская рапсодия», «Зеленая книга», «Фаворитка» и «Черная пантера» не могут остаться без «Оскара».