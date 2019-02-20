Актриса Мария Кожевникова решила стать продюсером

Мария Кожевникова приняла решение начать новый этап в своей карьере, уйти за кадр, пересесть в кресло продюсера и лично отвечать за качество контента своих проектов.

Мария Кожевникова, известная нам по сериалу «Универ» и фильмам «Батальонъ» и «Собибор» призналась, что сейчас ей не поступает интересных предложений, из-за чего у нее в актерской карьере наметился простой. Поэтому она решила все взять в свои руки и самой заняться продюсированием своих проектов, что даст Кожевниковой возможность держать под контролем свесь съемочный процесс, следить за результатом киноработ и «отвечать за качество от А до Я». Также актриса заявила, что она как актриса «не имеет никаких прав», а в кресле продюсера у нее будет полная свобода действий.

Помогать Марии Кожевниковой осваиваться в новой профессии будет опытный специалист, имя которого она предпочитает пока не раскрывать, говоря только, что он «известный и всеми признанный» профессионал своего дела.

Напомним, Мария Кожевникова начала свою карьеру с сериала «Универ», где она на протяжении трех лет и пяти сезонов играла роль студентки-блондинки Аллочки. Позже в ее кинокарьере появилась серьезная роль в военной драме Батальонъ», где ей досталась Натальи Татищевой. За эту работу актриса была удостоена престижной премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». А весной прошлого года в прокат вышел фильм «Собибор», ставший режиссерским дебютом Константина Хабенского, где Кожевникова сыграла одну из главных ролей.

В личной жизни актрисы тоже все хорошо. В 2013 году Мария обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым в Свято-Николаевском соборе в Ницце., во Франции. Зимой 2014 году у них родился первенец Иван, через год у них появился сын Максим, а в июле прошлого году на свет появился третий сын.