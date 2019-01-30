Любовница Гуфа легла на сохранение в больницу

Скандальная участница телепроекта «Дом-2» и возлюбленная знаменитого рэп-исполнителя поделилась с подписчиками новостью о том, что находится в больнице и пробудет там ближайшую неделю.

Девушка не перестает удивлять и с каждым разом пытается притянуть к себе как можно больше внимания.

«Мое поведение на проекте – это игра на камеры, в жизни я не могу себе позволить вести себя так», - признавалась Яна. Однако Шевцона недолго находилась в тени, сейчас экс-возлюбленная беременна от известного исполнителя и в больнице она находится на сохранении.

Со слов девушки, находясь в положении ей пришлось обследоваться и сдавать анализы, которые шокировали врачей. Яна не собиралась ложиться больницу, так как у нее слишком много дел, однако медики настояли на госпитализации.

Также Шевцова призналась о том, что общение с Гуфом она больше не поддерживает и во всех социальных сетях заблокировала репера.

На новость о беременности Шевцовой, пользователи отреагировали очень негативно. Большинство подписчиков попросили Яну не обманывать саму себя и прекратить вводить в заблуждение публику, так как в программе «На самом деле» уже разоблачили девушку по поводу ее беременности от известного реп-исполнителя.