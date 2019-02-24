«Хочу замуж за Баскова»: Певец позволил насмехаться над Успенской в её день рождения

24 февраля этого года запомнится артистке надолго, когда она увидит интернет-«подарок» от коллеги.

В этот день знаменитая исполнительница Любовь Успенская отмечает своё 65-летие. На праздник приглашены «сливки» российской эстрады, главным ингредиентом которых является старый близкий друг певицы Николай Басков. Тесную дружбу двух артистов фанаты стали замечать после сольного концерта Светланы Лободы. Тогда, позируя перед камерами рядом с Максимом Галкиным и Аллой Пугачёвой, Успенская и Басков не сдерживались и проявляли всю теплоту чувств. Кстати, фанаты тогда подумали, что все звёзды на фото опрокинули за успешное выступление коллеги бокал шампанского.

Правда это или нет, но отношения Любови и Николая с тех пор обросли слухами, главный из которых – романтическая связь артистов. На новом видео с празднования дня рождения певицы Басков вновь позволил подруге проявить свою чувственность. И опять у поклонников не осталось сомнений в том, что певица была сильно подшофе. Её резонно весёлым настроением объяснили и признания, которые лились из её уст в ролике.

В частности, она заявила, что хочет выйти замуж за Николая и стать Любовью Басковой. Свои намерения певица всячески проявляла телесно, что заставило глаза Баскова поползти на лоб. Однако не дружеские шутки могут стать камнем преткновения между ними, а тот факт, что Николай намеренно позволил фанатам насмехаться над певицей. Ведь под фото, после которых и появились слухи о романе, ревнивые поклонницы блондина не скупились на слова и поливали женщину грязью, на сколько хватало сил. Не знать об этом певец просто не мог, поэтому объяснить решение выложить видео с нетрезвой артисткой в её праздничный день на растерзание фанатам очень сложно. Вероятно, вскоре друзья сделают перерыв в отношениях, пока обиды не утихнут.