Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» спровоцировала слухи о тайном замужестве

Актриса Александра Бортич опубликовала в Instagram новое фото со своим возлюбленным Евгением Савельевым, приковала внимание поклонников к массивному обручальному кольцу на безымянном пальце правой руки и принимает от фанатов поздравления с бракосочетанием.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» актриса Александра Бортич сейчас находится на отдыхе в Арабских Эмиратах. Компанию девушке составляет ее молодой человек Евгений Савельев, с которым она встречается всего несколько месяцев. Однако уже есть серьезный повод подозревать, что пара официально оформила свои отношения. Немым свидетелем тайной свадьбы служит обручальное кольцо, которое отчетливо видно на безымянном пальце правой руки Александры. «Придумывать подпись не обязательно», — загадочно подписала Бортич фото с Евгением, еще более запутав своих и без того потерявшихся в догадках поклонников.

Подписчики актрисы, так и не дождавшись никаких официальных подтверждений или опровержений изменения семейного статуса Бортич, принялись поздравлять ее и Евгения со свадьбой, желая им счастья, здоровья и всего того, что обычно желают молодым.

Напомним, что в свои 24-года Александра уже имеет за своими плечами долгие отношения и один неудачный брак. Долгий роман с коллегой по цеху Ильей Малининым в итоге закончились ничем, и практически сразу после расставания Бортич вышла замуж за рэпера Вячеслава Воронцова, выступающего под псевдонимом Мезза Ароновский. Однако семья просуществовала всего два года, и в 2018 году молодые люди оформили развод. Новый избранник актрисы – молодой бизнесмен Василий Савельев и основатель школы ораторского мастерства «Король говорит!». Также он сын влиятельного депутата Законодательного собрания Свердловской области Валерия Савельева. Известно, что он уже познакомил свою девушку (или теперь уже жену) с родителями.