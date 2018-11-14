Неугомонная женщина: Будучи беременной, Бородина занималась карьерой до самых родов

Под последним постом на странице в сети Instagram телеведущая Ксения Бородина призналась, что во время беременности работала в привычном ритме, чем могла навредить не родившемуся ребенку.

Бородина вместе с семьей отдыхает на Бали и пока не собирается возвращаться на работу. Она часто публикует фото с детьми, и на этот раз поделилась милым фото с малышкой Теоной, сидя на мохнатом слоне. В посте телезвезда решила поразмышлять на тему беременности и сама рассказала немного фактов о том, как готовилась стать мамой еще одной дочки.

Бородина написала, что, будучи беременно, она занималась карьерой до самых родов. Съемки на телевидении и рекламные кампании продолжались в течение девяти месяцев, и женщина не собиралась прерывать свою работу из-за скорого появления ребенка. Бородину можно охарактеризовать, как неугомонную женщину, которая из-за стремления к большему заработку рисковала здоровьем малыша. Ведь известно, что в период беременности тяжелые психологические и эмоциональные нагрузки могут негативно отразиться на развитии плода.

Видимо, халатность и безответственность Бородиной не прошла следом. Уже после родов за воспитание детей взялись няни, которые даже путешествуют с семьей. Ксения не может отказаться от звездной карьеры и не хочет, чтобы дети мешали ее развитию.



