Филипп Киркоров поделился трогательными воспоминаниями о первом совместном концерте с Аллой Пугачевой

Филипп Киркоров прилетел с гастролями в Красноярск и поделился откровенными воспоминаниями о своем первом совместном и судьбоносном концерте с Аллой Пугачевой, который прошел 30 лет назад в этом сибирском городе.

Популярный исполнитель и «король российской» эстрады Филипп Киркоров прилетел со своим новым шоу «Цвет настроения» в холодный Красноярск и поделился теплыми воспоминаниями об этом особо значимом для него городе. Как оказалось, 30 лет назад именно в Красноярске начался взлет его головокружительной музыкальной картеры, когда он впервые вышел на большую сцену в качестве солиста коллектива «РЕЦИАЛ», а объявляла его выступление лично Алла Пугачева. Для Киркорова появление в сольной программе уже супер-популярной в то время Аллы Борисовны стало настоящим прорывом, и он в течение последующих 20 лет гастролировал с Примадонной.

Киркоров спустя годы все также восхищен тем, что Алла Пугачева тогда поверила в него, позволив в ее сольном концерте выступать молодому и никому не известному исполнителю и спеть три композиции. Также он с трепетом вспомнил их разговоры обо всем в уютном особняке «Дивногорск». В конце длинного эмоционального поста теперь уже находящийся в зените славы и собирающий на своих концертах огромные залы Киркоров поблагодарил «Аллу» за «тот март 1989 года».

Подписчиков Филиппа Бедросовича такое эмоциональное признание кумира растрогало, а многим показалось, что он до сих пор любит Аллу Борисовну, несмотря на то, что их брак распался 18 лет назад и сейчас она счастлива с пародистом и телеведущим Максимом Галкиным и они воспитывают двоих детей – Гарика и Лизу. Филипп Киркоров, несмотря на развод, остался близким другом Примадонны и ее семьи.