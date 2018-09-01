«В какой стране ты живешь?»: Бузова призвала людей с нуля начинать бизнес – сеть

Сегодня, 17:20 \\ Шоу-бизнес

Знаменитость считает, что каждый россиянин при желании даже без капитала сможет иметь собственный бизнес.

33-летняя Ольга Бузова является не только ведущей «Дома-2», но ещё и певицей, моделью, ресторатором, писательницей и дизайнером одежды. По этой причине знаменитость, видимо, знает, как начинать вести бизнес, чтобы не прогореть и не потерять деньги. Недавно Бузова дала в социальной сети Instagram совет своим подписчикам, которые хотят иметь свой бизнес. Для этого, о мнению Ольги, даже не нужен стартовый капитал. Бузова призвала людей с нуля начинать бизнес и раскручивать его с помощью соцсетей.

Однако интернет-пользователи оказались не согласны со знаменитостью. «В какой стране ты живешь?», - заявили фолловеры артистки, которые не верят, что с нуля можно начать бизнес. По мнению людей, таким образом можно легко попасть в долги, нежели реально раскрутить выгодное дело.

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Автор - Светлана Тарабан
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