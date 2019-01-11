Ксения Бородина поставила на место критиков роскошного отдыха ее младшей дочери Теоны

Телеведущая Ксения Бородина, которая сейчас с семьей отдыхает в Таиланде и наслаждается теплой погодой и морем, резко ответила подписчице, раскритиковавшей не подобающий возрасту отдых младшей дочери Бородиной 3-летней Теоны.

Ксения Бородина относится к тому типу звезд, которые читают комментарии под постами в Instagram, благодарят за позитивные отзывы и регулярно отправляют в бан особо негативно настроенных подписчиков. Однако больше всего не везет тем, кто по своей же вине становится жертвой «острого язычка» Ксении Кимовны, которая, как известно по эфирам «Дома-2», за словом в карман не лезет и часто не стесняется в выражения. В этот раз не повезло подписчице, раскритиковавшей отдых дочери Ксении Бородиной 3-летней Теоны.

Все началось с того, что телеведущая опубликовала в Instagram видео, на котором малышке одновременно два мастера делают маникюр и массаж. Звездная мама за кадром спрашивает, все ли нравится Теоне, на что та молча кивает и продолжает дальше смотреть мультики на смартфоне. Подписчики Боролиной посчитали, что она слишком балует дочь, а одна девушка написала, что «ничего личного, но не нужно приучать малышку к такой роскоши, ведь никто не знает, что будет завтра». Бородина выпад в сторону дочери и своих методов воспитания без ответа не оставила и встала на защиту наследницы, отметив, что она для своих детей готова все отдать, чтобы у них было все «прекрасно» и она уверена, что так поступает каждый родитель. А по поводу завтрашнего дня Ксения Кимовна добавила, что об этом «всегда думаем мы с папой» и уверила всех, что их «малыш» никогда не будет ни в чем нуждаться.

Напомним, что Бородину уже не первый раз критикуют в Сети за то, что она позволяет младшей дочери слишком многое и буквально «купает» ее в роскоши. Однажды Теоне преподнесли огромный торт, который, по подсчетам комментаторов, стоит кучу денег, однако ребенок остался к нему полностью равнодушен.