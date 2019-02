Ургант невзначай назвал фаворита премии «Оскар»

View this post on Instagram

Сегодня в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения наград премии "Оскар". Из-за скандала впервые за 30 лет церемония будет проходить без ведущего! В этой сложной ситуации мы решили помочь американской киноакадемии и провели кастинг российских ведущих для церемонии вручения премии "Оскар" 😉 #oscars2019 #оскар2019 #ведущий #тамада #ведущийнапраздник #вечернийургант #oscar2019 #оскар #urgantshow