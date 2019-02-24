Ургант невзначай назвал фаворита премии «Оскар»

Сегодня, 16:45 \\ Шоу-бизнес

Чего не сделаешь ради шоу.

В пятницу был очередной выпуск «Вечернего Урганта», на котором невзначай был назван, вероятно, фаворит Ивана Урганта в получении «Оскара» на ежегодной премии. Предоставлена смешная видео-вставка, где по задумке авторов выбирали ведущего на премию «Оскар», без которого, к сожалению, пройдет это массовое мероприятие в этом году.

View this post on Instagram

Сегодня в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения наград премии "Оскар". Из-за скандала впервые за 30 лет церемония будет проходить без ведущего! В этой сложной ситуации мы решили помочь американской киноакадемии и провели кастинг российских ведущих для церемонии вручения премии "Оскар" 😉 #oscars2019 #оскар2019 #ведущий #тамада #ведущийнапраздник #вечернийургант #oscar2019 #оскар #urgantshow

A post shared by Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) on

В видео была зачитана смешная частушка, которая раскрыла предпочтения Ивана Урганта: «Чтоб не делал Бредли Купер – получается всё супер! А теперь, мил друг, давай налетай на каравай. И чем больше ты откусишь, больше «Оскаров» получишь!»

Вот в такой смешной форме Иван выделил своего любимца. Сегодня в честь начала масштабного мероприятия на официальной страничке шоу в социальной сети опубликовали запись, где было прикреплено это видео и следующие слова: «Сегодня в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения наград премии "Оскар". Из-за скандала впервые за 30 лет церемония будет проходить без ведущего!»

Видимо, Брэдли Купер запомнился Ивану Урганту своей ролью в фильме «Звезда родилась», американский фильм 2018 года. Купер в этом фильме был и режиссером, и актёром и даже сценаристом, вероятно, поэтому его роль так запала в душу Ивану. Сам фильм расскажет о музыканте Джейсоне Мейне, чья карьера никак не шла по восходящей до его встречи с талантливой исполнительницей Элли. Чем больше он помогает девушке стать знаменитой из-за большой любви к ней, тем больше он начинает ревновать популярность к Элли, или Элли к популярности.

Поделиться новостью:
Автор - Наир Мухметов
Главное за неделю

Певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка

 Бездетную 54-летнюю певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка и мужа. В студию программы «На самом деле» обратилась Юлия Яковлева. От нее ушел муж, забрав ребенка. В их похищении девушка винит Азизу.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

«Всё лицо перетянуто!»: Внешний вид Валерия Леонтьева ужаснул поклонников

Популярный и «вечно молодой» певец начинает активно ставать позиции, считают...

Сверхзвуковые самолеты станут летать тихо

 Американцы разрабатывают первый в мире гиперзвуковой авиалайнер с тихим полетом.

Сергей Светлаков бросил в нищете звезду «Нашей Раши»

 Валерий Магдьяш просил помощи у Сергея Светлакова, но актер не отреагировал. Магдьяш...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ