Шедевр со слоном: Ксения Бородина восхитила фанатов новым снимком на отдыхе

Телеведущая поделилась со своими подписчиками забавной фотографией с их семейной экскурсии. Бородина вместе со своими домочадцами отправилась в гости к слонам.

Знаменитость призналась, что не очень любит, когда ее фотографирует муж, но именно снимком его авторства она продемонстрировала поклонникам. Оказалось, что супруг Ксении умеет ловить правильные моменты, чтобы получались забавные фотографии, которые еще долгое время будут напоминать о прекрасном отдыхе.

Бородина под снимком указала: «Иногда получаются шедевры)». На кадре телеведущая стоит в окружении больших животных, которые с интересом изучают нового гостя. Рядом с Ксенией взрослый слон и маленький слоненок, который как раз и проявляет любопытство. Знаменитость также не забыла продемонстрировать свой купальник черного цвета, который фанаты приметили и осыпали ведущую комплиментами.

Поклонники признались, что Ксения восхитила их новым кадром со слоном. «Какое фото позитивное!», «Супер фото и купальник шикарный!», «Неужели это с телефона фото? Бесподобно просто», «Фотография – огонь!!» - комментируют восторженные фанаты.

Напомним, несколько дней назад Ксения Бородина вместе со своей семьей прилетела в Таиланд на долгожданный отдых. С тех пор телеведущая ежедневно делится множеством фотографий, где запечатлена не только она и ее дочери, но и красивые места самого курорта.