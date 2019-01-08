Никакой любви нет: Ани Лорак не намерена строить любовные отношения с Лазаревым

Несмотря на искренние чувства со стороны певца, популярная исполнительница расценивает их отношения как обычную дружбу.

Уже несколько месяцев фанаты пытаются понять, если ли между Ани Лорак и Сергеем Лазаревым что-то большее, чем обычная дружба. Большое количество слухов появилось после развода Каролины с мужем-бизнесменом, которого заподозрили в изменах. Теперь поклонники надеются услышать, что звезда пара объявит об их свадьбе. Пока подобных заявлений не было, и исполнители не коммунтируют данную ситуацию. Скорее всего, Ани Лорак не намерена строить любовные отношения с Лазаревым из-за того, что испытывает к нему только дружескую привязанность.

Под последним совместным снимком в сети Instagram известная певица подтвердила, что никакой любви между артистами нет. К тому же, Каролина отметила хэштег «друзья», развеяв все догадки. Видимо, попытки певца сойтись с Лорак были безуспешны, и поклонники скоро разочаруются в признании пары друзей.



