Теперь красный: Ким Кардашьян решилась на кардинальную смену цвета волос

Американская актриса и фотомодель удивила своих фанатов новым ярким оттенком. Ким решила кардинально перевоплотиться, покрасив волосы в красный цвет.

Жена Канье Уэста не боится экспериментов и любит удивлять своих поклонников. На этот раз она снова решила сменить образ. Актриса опубликовала в Instagram Stories небольшой ролик, где предстала перед подписчиками с новой прической. Волосы Кардашьян теперь достают до плеч и отливают красным цветом.

Неизвестно, насколько долговечным является этот эксперимент. Однако фанаты уверяют, что на парик то не похоже. Значит, делают вывод подписчики, фотомодель действительно решилась на интересное преображение. На записи Ким запечатлена с красным леденцом, а также надела свитер в тон волосам. Поклонники выдвигают самые разные предположения. Возможно, она изменила цвет волос всего лишь не несколько дней с помощью специального стойкого тоника или пудры.

Одни поклонники, правда, не очень хорошо восприняли такую гамму. Они заявили, что раньше звезда выглядела намного привлекательнее. Многим фанатам, тем не менее, пришлись по вкусу совершенные изменения. Некоторые подписчики Ким даже указали, что она выглядит буквально «огненной». Неизвестно, почему выбор пал именно на красный цвет, однако, все пользователи сети сочли его очень смелым решением.

Напомним, ранее Ким Кардашьян опубликовала в сети снимок с бежевым боди, которым восхитила фанатов. Образ позволил подписчикам оценить во всей красе фигуру актрисы и набрал за очень короткое время большое количество лайков и комментариев.