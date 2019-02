Рэпер The Weekend выпустил уникальную коллекцию одежды с рисунками фанатов

Канадский рэп-исполнитель The Weekend выпустил новую линию одежды "On Thursday" с принтами, созданными на основе рисунков поклонников творчества музыканта по мотивам его треков.

Рэпер их Канады The Weekend уже несколько лет уверенно покоряет не только музыкальные вершины, но и Олимп мира моды. Одной из его успешных попыток стала новая коллекция одежды "On Thursday". Эта линия одежды уникальна тем, что в разработке ее дизайна принимали участие фанаты The Weekend, которые представили свои художественные работы на конкурс, проведенный в двух фанатских сообществах в Instagram. В итоге самые лучшие рисунки, созданные по мотивам композиций рэпера, попали на худи, футболки, рубашки, спортивные штаны и пуловеры из новой коллекции. Принты отсылают покупателей к треками из альбомов "Beauty Behind the Madness", "Starboy" и "My Dear Melancholy". Уникальные вещи уже доступны в онлайн-магазине, и приобрести их можно по ценне от 32 до 78 долларов за вещь.

The Weekend стал известен в 2013 году после выхода его второго студийного альбома "Beauty Behind the Madness" и синглов "Earned It", "The Hill"s и "Can't Feel My Face". Альбом и композиции мгновенно попали на первое место в популярном и авторитетном чарте Billboard 200, и одновременно удерживали там первые три позиции. А уже в 2017 году исполнитель возглавил рейтинг Forbes 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет с годовым доходом в 92 миллиона долларов США.