Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена наследства, а ее мать и вдову актера Азиму Абдумаминову обвиняют в подделке свидетельства о рождении дочери. Инициатором семейных разбирательств выступает дочь Петренко от первого брака Полина.

Звезда «Жестокого романса» Алексей Петренко скончался несколько лет назад, однако споры по поводу его наследства не утихают до сих пор. Конфликт разгорелся между дочерью актера от первого брака Полиной и его последней женой и вдовой Азимой Абдумаминовой, которая вышла замуж за актера в 2010 году и родила ему дочь Меланию. Полина считает, что Азима подделала свидетельство о рождении Мелании, и на самом деле она не является дочерью Алексея Васильевича и, следовательно, не имеет права на его наследство, состоящее из 11 миллионов рублей и дома в Тверской области. После проведенной в ходе программы «Выход в люди» экспертизы свидетельство о рождении Мелании признали недействительным, и суд встал на сторону Полины.

Однако вдова актера готова отстаивать свою правоту и готова сделать Мелании тест ДНК, и считает, что, наоборот, первая дочь Алексея Петренко не имеет никаких прав на наследство, так как она не ухаживала за родителем в последние годы его жизни. Полина защищается, говоря, что уход отца из семьи стал для нее большим ударом, однако теперь она желала бы просто поговорить с ним, но, к сожалению, уже поздно. Если тест ДНК покажет, что Полина и Мелания родные сестры, младшая дочь Петренко сможет претендовать на 50% наследства великого актера.

Напомним, что Алексей Петренко ушел из жизни в феврале 2017 года в возрасте 78 лет. В последний раз звезда фильмов «Жестокий романс» и «Сибирский цирюльник» появился на экранах в новогодней кинокомедии «Елки 5» в роли Георгия Земляникина.