Группу «KAZKA» обвинили в плагиате с песней «Плакала»

Фрагменты главного хит украинской группы напоминают трек арабского музыкального коллектива.

Украинская группа «KAZKA» стала открытием 2018 года в музыкальном мире. Клип коллектива на песню «Плакала» набрал на YouTube 157 миллионов просмотров за 5 месяцев. Это результат стал самым высоким на украинском сегменте видеохостинга. Композиция вошла в десятку мирового чарта Shazam. Однако новый скандал может подпортить репутацию группы.

Коллектив обвиняют в плагиате: некоторые сэмплы из композиции «Плакала» напоминают трек «Reborn» арабской группы Yoya. Изначально схожесть двух песен была замечена одним из видеоблогеров. Этан новость была подхвачена пользователями Сети. Теперь же свои претензии предъявляет YouTube-канал Haram Record, на котором изначально размещена арабская композиция. Примечательно, что трек «Reborn» был опубликован еще в 2016 году.

Авторами «Плакала» стали Сергей Ермолаев и Андрей Игнатченко, однако в авторстве песни отсутствует упоминание группы «Yoya». Представители арабского коллектива пока никак не прокомментировали данную ситуацию. Однако в случае, если дело дойдет до суда и факт плагиата будет доказан, группе «KAZKA» могут присудить штраф.