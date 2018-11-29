«Она очень дорогая»: Тина Канделаки собирается купить новую квартиру в ипотеку

Сейчас звезда и ведущая шоу «Самый умный» живет в доме за МКАДом, его она снимает. По словам Тины Канделаки, ей проще арендовать особняк на время, а не выкупать его полностью.

Тина Канделаки озадачила фанатов тем, что она не может купить квартиру или особняк. Как стало известно, для телеведущей слишком дорого покупать недвижимость без ипотеки. Канделаки некоторое время назад жила в квартире в Крылатском районе Москвы.

Эта квартира находилась в высоком этаже в элитной новостройке, но у нее были недостатки. В жилище Канделаки не могла открыть окна, что ее сильно огорчало. Жить в квартире с запертыми окнами ей не хотелось. Тогда она решила переехать в особняк за МКАД и взяла дом в аренду. Теперь же Тина Канделаки собирается купить новую квартиру, но она не будет сразу же оплачивать всю сумму. Телеведущая будет брать недвижимость в ипотеку. По словам Канделаки, квартира стоит недешево, поэтому в ее приобретении она заручится помощью банка. «Она очень дорогая», - рассказала телеведущая.

Поклонники недоумевают от того, что даже Тина Канделаки не может купить себе квартиру без ипотеки. Слова телеведущей вызвали в Сети бурное обсуждение. Многие интересуются, сколько же стоит квартира, которую Канделаки будет брать в ипотеку.