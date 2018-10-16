"Пообещали, а она и уши развесила": одна из фанаток предсказала Ольге Бузовой скорое замужество

Одиночка-Бузова уже в следующем году может выйти замуж. Именно такую судьбу ей предсказала одна из фанаток, которая оставила послание под одним из постов звезды шоу-бизнеса.

Поклонница пообещала, что очень скоро Оля перестанет быть одинокой и наконец-таки встретит настоящую любовь, а вот уточнять, откуда взялась данная информация, она не стала. Правда, певица и не интересовалась, она только ужасно расстроилась, что этого не произойдет раньше 2020 года. Интересно, что многие поклонники Ольги Бузовой переживают по поводу того, что она до сих пор одинока, хоть и имеет немало достоинств.

Например, ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев, что удивило многих, назвал телезвезду «шикарной женщиной» и даже восхитился ее красивыми ногами. Он оценил наряды певицы, отметив, что у нее есть какое-то чувство вкуса, к тому же она «прекрасно делает депиляцию ног». Правда, не бывает все светло и радужно, и он намекнул на то, что размер ноги Оли чересчур велик, но и это не должно ей помешать стать счастливой в семейной жизни.

Кроме того, ходят слухи о том, что тайным возлюбленным Ольги Бузовой может оказаться Леша Свик. Некоторые, особенно любопытные фанаты, даже нашли несколько доказательств их романа. Ведущая «Дома-2» нередко в роликах для Instagram напевала именно его песни, а певец на днях под одним из постов Бузовой оставил один смайлик, что без внимания не оставила и теледива. Да к тому же нельзя недооценивать тот момент, что Леша Свик в прошлом упорно занимался хоккеем, а Оля призналась, что хочет мужа-хоккеиста, и это явно не на пустом месте.