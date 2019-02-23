Защитники-подкаблучники: Мама Тимати в честь 23 февраля напомнила, кто глава семьи
Симона своим поздравлением в соцсетях унизила большинство мужчин.
Ни для кого не секрет, известная мама Тимати Симона ведёт свой блог в соцсетях, где часто делится своими размышлениями о воспитании детей и текущих событиях в жизни. Так, сегодня в честь 23 февраля Симона опубликовала поздравительный пост, где, помимо трогательных слов мужчинам, напомнила, кто является главой семьи.
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Сложилось так, что сегодняшний день стал праздником не только для тех, кто защищал Отечество. Мы поздравляем всех мужчин потому, что они взрослея становятся нашей защитой и опорой, друзьями и союзниками, сыновьями, братьями, мужьями и папами. Без вас мы не можем создать семью, только с вами мы учимся быть женщинами! Мы любим вас и очень нуждаемся в понимании и бережном отношении! Желаем богатырского здоровья и пусть вам никогда не придётся брать в руки оружие, чтобы защищать свои семьи! Ну а мы в свою очередь обещаем не очень вами руководить, хотя... командиры из нас получаются прехорошенькие!!!😜❤️☺️ Фото- Екатерины Стукановой 🎥🙏
По словам Симоны, сегодняшний день особенный для каждого защитника, лишь потому, что мужчины являются опорой и поддержкой для женского пола. Однако, заметим, в поздравлении звёздная бабушка сделала акцент на женских уловках, благодаря которым дамы часто добиваются своих целей, тем самым, назвала защитников — подкаблучниками. «… мы в свою очередь обещаем не очень вами руководить, хотя... командиры из нас получаются прехорошенькие», — написала Симона в комментарии к публикации. К слову, многие подписчики неоднозначно отреагировали на слова Симоны, посчитав это оскорблением мужской чести. В основном комментаторы акцентировали внимание на том, что её внучке навязывается мнение, что мужчины - подкаблучники. Подтверждением этого является и то, что Анастасия Решетова, по уверениям ряда фанатов, манипулирует рэпером Тимати, и даже их свадьба тому подтверждение. Сама же Симона очень любит общаться с членами семьи, но в то же время держит каждого в ежовых рукавицах.