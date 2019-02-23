Защитники-подкаблучники: Мама Тимати в честь 23 февраля напомнила, кто глава семьи

Симона своим поздравлением в соцсетях унизила большинство мужчин.

Ни для кого не секрет, известная мама Тимати Симона ведёт свой блог в соцсетях, где часто делится своими размышлениями о воспитании детей и текущих событиях в жизни. Так, сегодня в честь 23 февраля Симона опубликовала поздравительный пост, где, помимо трогательных слов мужчинам, напомнила, кто является главой семьи.

По словам Симоны, сегодняшний день особенный для каждого защитника, лишь потому, что мужчины являются опорой и поддержкой для женского пола. Однако, заметим, в поздравлении звёздная бабушка сделала акцент на женских уловках, благодаря которым дамы часто добиваются своих целей, тем самым, назвала защитников — подкаблучниками. «… мы в свою очередь обещаем не очень вами руководить, хотя... командиры из нас получаются прехорошенькие», — написала Симона в комментарии к публикации. К слову, многие подписчики неоднозначно отреагировали на слова Симоны, посчитав это оскорблением мужской чести. В основном комментаторы акцентировали внимание на том, что её внучке навязывается мнение, что мужчины - подкаблучники. Подтверждением этого является и то, что Анастасия Решетова, по уверениям ряда фанатов, манипулирует рэпером Тимати, и даже их свадьба тому подтверждение. Сама же Симона очень любит общаться с членами семьи, но в то же время держит каждого в ежовых рукавицах.