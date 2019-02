Защитники-подкаблучники: Мама Тимати в честь 23 февраля напомнила, кто глава семьи

View this post on Instagram

Сложилось так, что сегодняшний день стал праздником не только для тех, кто защищал Отечество. Мы поздравляем всех мужчин потому, что они взрослея становятся нашей защитой и опорой, друзьями и союзниками, сыновьями, братьями, мужьями и папами. Без вас мы не можем создать семью, только с вами мы учимся быть женщинами! Мы любим вас и очень нуждаемся в понимании и бережном отношении! Желаем богатырского здоровья и пусть вам никогда не придётся брать в руки оружие, чтобы защищать свои семьи! Ну а мы в свою очередь обещаем не очень вами руководить, хотя... командиры из нас получаются прехорошенькие!!!😜❤️☺️ Фото- Екатерины Стукановой 🎥🙏