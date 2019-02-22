Звезда «Дом–2» в надежде вернуть Яббарова решилась на увеличение груди

Илья пока не отреагировал на желание своей пассии измениться.

На телепроекте «Дом–2», где одинокие сердца ищут свою любовь, постоянно кипят нешуточные страсти. Недавно Рите Ларченко, звезде телепроекта и девушке скандального Ильи Яббарова, молодой человек сделал предложение. Хотя очень часто, как это бывает на проекте, парень решил бросить 27-летнюю девушку уже на следующий день.

Вероятно, в надежде не лишиться такого «сокровища», как Илья, девушка сознательно пошла к доктору на консультацию перед операцией по увеличению груди. Вряд ли Маргарита понимает, что вернуть молодого человека увеличением груди вряд ли получится. Как-никак, грудь не самое важное в человеке, с которым ты будешь идти по жизни до конца.

Телепроект ещё держит интригу и не разглашает итога всей ситуации. Пока неизвестно, легла девушка под нож хирурга, или нет, но выглядит поход к врачу очень ожидаемым со стороны девушки. К тому же, Рита хочет себе 3,5 размер, что, вероятно, будет сопровождаться не одним месяцем восстановления после операции.

Яббаров воздерживается от комментарий, возможно, в новом выпуске шоу Илья не будет молчать и выскажет свою позицию по поводу изменения внешности своей пассии.