"В материнстве вижу смысл жизни!": Мария Порошина призналась, что для нее самое главное

Актриса опубликовала очень откровенный пост в своем профиле, где рассказала фанатам о своей главной мечте. Оказалось, что женщина всегда хотела, чтобы у нее было много детей. В этом она видит счастье.

Мария Порошина заявила, что ровно 23 года назад она родила первую дочку. Женщина поделилась, что чувствовала себя спокойно и очень уверенно. «В материнстве вижу смысл жизни!» - пишет Порошина. Она отметила, что самое главное для нее и для любой матери – держать «на руках новорожденное чудо». Только тогда, по словам Марии, она действительно чувствует себя в безопасности.

Актриса также выразила свою благодарность перинатальному центру «Мать и дитя». Здесь проходили третьи роды Порошиной. Она отметила, что персонал учреждения очень чуткий, тактичный и отзывчивый, демонстрирует настоящий профессионализм.

Поклонники поддержали актрису и принялись наперебой осыпать ее комплиментами. «Мария шикарная!!! Вы большая молодец», «Вы удивительная!», Многие фанаты согласились с женщиной: «Мария, согласна с Вами полностью! У меня шестеро детей, и я счастлива! Пять дочерей и один сын!)) Счастья, люблю, здоровья!». «Вы ещё раз доказали, что дети не помеха в вашей профессии! А не рожать ради карьеры просто отговорки», - комментируют подписчики.

Напомним, у Марии Порошиной пятеро детей, среди них четыре дочки - 23-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 9-летняя Аграфена, 3-летняя Глафира. Совсем недавно актриса родила сына.