Little Big выпустили альбом ремиксов на «Scibidi»

EP состоит из нескольких вариаций популярной композиции.

Рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big выпустила альбом с вариациями своей композиции «Scibidi». ЕР (мини-альбом) включает в себя пять треков: оригинальная песня, романтическая версия, ремикс с группой «ЛАУД», Doorly remix и Extented mix.

Композиция «Scibidi» стала частью альбома «Antipositive, Pt.2». Особую популярность песня получила благодаря одноименному клипу, который на данный момент насчитывает уже 169,5 миллионов просмотров. Группа запустила танцевальный челлендж под названием #skibidichallenge, который стал популярен во всем мире. К нему присоединились даже звезды отечественного шоу-бизнеса.

Группа Little Big изначально приобрела популярность в Европе, а затем и в России. Выход клипа «Scibidi» расширил фан-базу поклонников коллектива и открыл новые страны для их концертной деятельности. В марте группа устроит гастрольный тур по США и Канаде.