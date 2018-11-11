«Лихие 90-е»: Шнур отдал честь погибшим в Осетинской войне, пока все пьют за военни

Сергей Шнуров объявил минуту молчания в память о несправедливо погибших «пацанах» в нечестно-развязанном конфликте в 1991 году.

90-е в России стали периодом, который по качеству жизни и состоянию экономики сравнивают с периодом гражданской войны, начавшейся в 1917 году. Бандитизм, передел власти и собственности, беспредел и повальное число преступлений, в том числе и убийств невинных людей.

Но главным преступлением оказалось — преступление против российского народа, за что граждане России провозгласили Горбачева и Ельцина преступниками, заслуживающих смертную казнь. Войны, вооруженные конфликты, куда уходили молодые парни 18-и лет и гибли не себя, не за родину, а за продвижение чужих политических интересов.

«...Менялись деньги, принципы, границы. И лозунг этот, - никогда не лги, Вдруг устарел, но часто говорился. Шли в армию ребята за долги Той Родине. Она непостоянством Своим спешила удивить народ. Горбач пришёл тогда бороться с пьянством, Но получилось всё наоборот...»

Сергей Шнуров написал небольшое стихотворение, в котором рассказал, что Осетинская война, развязавшаяся в 91 году началась в его 18-летие, но его так и не призвали. Число убитых со стороны Южно-осетинской армии, за которую вступились российские «добровольцы», составило более 1,5 тысяч.

Суть стихотворения Сергея Шнурова состояла в том, что он припомнил кошмарные времена, которые остались неизгладимым пятном на истории России, и отдал дань памяти погибшим ребятам, попросил минуту молчания и «презрел» тех, кто в этот день пьют просто «за военник».