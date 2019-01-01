" 23 февраля Шнуров стал предметом обожания": музыкант написал о солдатах стихи, которые берут за душу

В День защитника отечества основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров порадовал поклонников очередным стихотворением. Его он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram, что вызвало фурор среди поклонников звезды шоу-бизнеса. В данном стихотворении Шнур совместил личные воспоминания с размышлениями.

Так он написал, что не пошел» в те года, когда ему было восемнадцать, а жизнь в стране была весьма нестабильной и непростой. Было в его стихотворении какое-то сожаление относительно того, что «ребята шли воевать за Родину», которой нет до них никакого дела. Молодые парни из маленьких российских городов, имен которых даже не знал никто, погибали. По словам Шнурова, времена в те годы были не очень, потому что попытки «Горбача бороться с пьянством ни к чему не привели», да и к тому же менялись принципы, а человек начинал терять свою ценность, делалось все напоказ. С горечью Шнуров говорит о том, что только за тех, кто пал на поле боя он готов пить в этот день.

Интересен, кстати, тот факт, что музыкант сопроводил пост фотографией погибших солдатов в деревянных гробах, которую Instagram счел «потенциально неприемлемой». Всего за несколько часов публикация Сергея Шнурова в Instagram собрала свыше 120 оценок. Интересно почитать комментарии некоторых пользователей, которые оценили творчество музыканта. Многие в действительности благодарят Шнура за его правдивые стихи, кто-то написал «Это наша боль, наша рана, и она не утихнет со временем», и каждый с грустью осознает, что это жизнь, а каждый солдат должен выполнять приказ командира. Один из пользователей написал, что Шнурова следовало бы «выбрать в президенты, поскольку он открытый и искренний человек».