"Еще лучше дарить мне колбасу": Роза Сябитова призналась фанатам, какой подарок для нее желаннее цветов
Известная телеведущая заявила, что есть подарки, которые для нее являются гораздо желаннее, чем любые цветы, даже ее самые любимые. Этим она и решила поделиться с поклонниками, чтобы они знали, чем радовать кумира.
Роза Сябитова, одна из ведущих передачи «Давай поженимся» опубликовала в своем профиле социальной сети Instagram фотографию, под которой разместила интересную запись. Она заявила, что в выборе цветовой гаммы для своего гардероба очень зависит от ТВ. Как рассказала артистка, общепринято, что белый цвет полнит, а черный выражает траур. Именно поэтому она предпочитает в своем образе яркие цвета.
Кроме того, Сябитова призналась, что поклонники несут ей розы. Однако это не самые любимые цветы телеведущей. Оказывается, она куда больше любит лилии. Тем не менее, они с Ларисой Гузеевой разошлись в предпочтениях. Для коллеги Розы лилии «слишком вонючие». Также к любимым Сябитова относит цветы в горшках и заявляет, что, например, гортензия могла бы ей очень понравиться. Но есть универсальный подарок, который телеведущая примет с огромной благодарностью. «Еще лучше дарить мне колбасу», - пишет артистка.
Фанаты оценили пожелание кумира. «Букет из колбасы и лилий – лучший вариант», «Да Роза красотка, думаю, колбасу вообще не ест, если только тайком по ночам», - комментируют поклонники. Другие принялись утверждать, насколько колбаса вредна для здоровья: «Роза колбаса очень вредна для здоровья, вы не похожи на ту, которая вредит своему здоровью», «Колбаса – отрава». А некоторые согласились с Ларисой Гузеевой в том, что лилии действительно имеют очень уж резкий запах, от которого может даже заболеть голова.