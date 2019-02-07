Смоки Мо посвятил рэп-композицию Децлу

36-летний рэпер Смоки Мо посвятил новую композицию ушедшему из жизни коллеге по цеху Кириллу Толмацкому (Децл). Песня получила наименование «Дважды».

На youtube-канале Gazgolder была презентована новая песня Смоки Мо. Рэп-компазиция посвящена Децлу.

«Знаю, это лишь сон, но прошу, чтобы Господь снял со всех обреченных проклятие», - гласят строки песни.

Помимо своего рэпа Смоки Мо включил в трек отрывок из старой композиции, которую он записывал с Децлом, - «Сладкий туман».

Ранее в интервью для Studio 21 Смоки Мо отметил, что при жизни творчеством Децла практически никто не интересовался, но после его смерти интерес пробудился, а его треки и интервью разобрали на цитаты. Также рэпер отметил, что Толмацкий был «глубоким» человеком, который «читал много литературы», но его не интересовал мейнстрим.

Рэп-посвящение Децлу войдет в новый альбом Смоки Мо «Белый блюз».

Поклонники жанра рэп оценили новую композицию Смоки Мо, которая была одобрительно воспринята:

«Смоки Мо, Респект бро.... Это настоящий рэп. Олды поймут»;

«Респект Смоки, RIP Кирилл Толматский. Трек бомба»;

«Пушка, сразу по биту понял что буду слушать недели 2 на репите»;

«Наконец-то кто-то простился с Кириллом так, как бы он сам хотел, по-настоящему, по-рэперски. Шикарный трэк МОэстро, ждем альбом».