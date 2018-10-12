Юная пара влюбленных умилила поклонников девушки и ее знаменитой мамы.

Елизавета Хорошилова, 16-летняя дочь Екатерины Климовой, впервые показала своего бойфренда. Парень по имени Арсений сопровождал девушку на Ломоносовский бал – мероприятие для учащихся старших классов. На нем как всегда собираются дети известных личностей. Дочь Климовой не стала исключением.

16-летняя Елизавета выбрала для торжественного вечера с бойфрендом длинное пышное черное платье, соответствующее дресс-коду бала. Бойфренд дочери Климовой тоже выглядел «с иголочки» - в строгом черном костюме и с бабочкой. Своего ухажера дочь Екатерины Климовой показала на просторах Instagram. На снимке бойфренд обнимает Хорошилову одной рукой за талию и нежно целует в щеку.

Юная пара умилила и обрадовала подписчиков девушки. «Прекрасные», «Слишком мило», Какие вы красивые», «Ну копия Екатерины Климовой», «На вас приятно посмотреть! В наше время, когда все вокруг одинаковы... Вы прекрасны!», - пишут фолловеры Хорошиловой.

Дочь Екатерины Климовой Елизавета является ее первым ребенком из четырех. 16-летняя девушка – дочь ювелира Ильи Хорошилова, с которым Климова рассталась, когда дочери было 2 года. Мужчина поддерживает отношения с наследницей, участвует в ее жизни.

Ломоносовский бал прошел 20 февраля в столице. Его уже 5 лет подряд проводит Ломоносовская школа для своих учащихся. На нем также присутствовала дочь Анны Седоковой Алина Белькевич.