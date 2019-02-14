Feduk рассекретил личность своей девушки

Избранницей исполнителя оказалась Александра Новикова, дочь известного ресторатора.

Федор Инсаров, более известный как музыкант под псевдонимом Feduk, предпочитает не давать комментариев о своей личной жизни. Однако недавно он все же подтвердил слухи о своем романе.

Федор стал участником шоу «Comment Out» на YouTube-канале «Чикен Карри». Его оппонентом был певец Дима Билан. По условиям шоу, участники обязаны писать гневные комментарии под постами известных личностей в их аккаунтах соцсети Instagram. В случае отказа участник должен исполнить наказание.

Feduk выбрал карточку с именем Дмитрия Медведева и отказался писать комментарий премьер-министру РФ. В качестве наказания ему предложили показать 10 последних фото с телефона.

Среди снимков Федора оказались две фотографии, на которых присутствовала Александра Новикова. На одном из фото девушка была запечатлена с собакой. На вопрос о личности девушки Feduk ответил «Это Сашка. Моя Сашка».

Александра является дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова. Ранее появлялись неподтвержденные слухи о ее романе с Федором. Однако теперь Feduk лично подтвердил достоверность этих слухов.