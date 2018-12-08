Собчак и Виторган поврозь пришли на прьемьеру "Юмориста"

Супруги пока что не объявляют о разрыве, однако ведут себя так, словно уже и не знают друг друга. Даже на самом мероприятии они держались на расстоянии.

В четверг в Москве презентовали новый фильм под названием "Юморист" от режиссера Михаила Идова. В прокат кинотеатров он выйдет в России 1 марта. На мероприятие в честь этого были приглашены многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе известная телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, а также ее супруг, актер театра и кино Максим Виторган.

Примечательно, что хотя оба появились на премьере, пришли они на нее поврозь. Весь вечер они игнорировали друг друга, словно совсем не замечая присутствия другого, однако с удовольствием общались с другими присутствующими. Например, Виторган был не прочь поговорить с журналистами, хоть и не отвечал на вопросы о проблемах в личной жизни, а Собчак мило беседовала с другими звездами.

Поклонники супругов надеятся, что вскоре они все же смогут найти обратную дорогу друг к другу. При этом, другие считают, что все разногласия между ними могут оказаться лишь постановкой и PR-ходом для привлечения внимания к своим особам.