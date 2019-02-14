Ссора с дочерью заставила Дану Борисова сбежать в клинику для наркозависимых

После громкого скандала, который произошел относительно недавно, вынудил известную телеведущую отправиться в Таиланд, где когда-то Борисова лечилась от наркозависимости.

Дочь Даны Борисовой имеет сложный характер и за словом в карман не лезет. Недавно 11-летняя девочка в прямом смысле накинулась на свою маму.

У Полины возникли проблемы в школе из-за поведения, что заставило Борисову прибегнуть к мерам воспитания. Она снизила карманные расходы и отключила интернет в телефоне дочери. Об этом Дана Борисова поделилась в своем Instagram. Молодую наследницу не устроили такие правила, и она убежала к дедушке.

Позже звезда шокировала новым поворотом события, она пояснила, что девочка не просто убежала, а сначала избила ее. «Полина ударила с ноги мне в грудину, удар был таким сильным, что я согнулась от боли», - рассказала телеведущая. После случившегося Борисова отправила дочь жить к отцу.

Несмотря на старания, помириться с дочерью не удалось. Дана Борисова решила разобраться в себе и улетела на остров Самуи, где когда-то находилась на лечении от наркозависимости. Конфликт с дочерью очень негативно повлиял на Борисову, и она обратилась за помощью к психологу.

«Спасибо моей подружке и психологу, которая приютила меня и поработала над моим сознанием», - рассказала Дана. По ее словам, она очень счастлива, что ей удалась вырваться из Москвы и отдохнуть морально, ведь здесь все заботы и проблемы уходят на второй план.

Перед поездкой Борисова упомянула, что ей удалось помириться с бывшим супругом Максимом Аксеновым. Ей посоветовали направить Полину к детскому психологу, но Аксенов не поддержал идею и они с всей семьей обсудили проблему. Дана благодарна за поддержку и помощь бывшего мужа.