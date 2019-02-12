Рапунцель из «Дома-2» впала в истерику

На всю страну муж Ольги Рапунцель довел свою супругу до истерики. Дмитрий Дмитренко высказал свои претензии по поводу жесткого контроля со стороны Ольги.

Участники проекта снова обсуждают проблемы и разлады в семье, лобное место началось с истерик и криков. Супруг объяснил, что Оля начала устраивать скандалы на пустом месте.

«Я опоздал домой буквально на полтора часа, а Оля начала кричать», - высказался Дмитренко. Также на лобном он высказал свои претензии на глазах у всей страны и других участников, чем Оля была крайне недовольна. Сказанные слова мужа довели ее до слез.

Женщина обвинила Дмитрия во лжи и расплакалась. Участники старались успокоить разгневанную Ольгу, но она раскричалась, бросила плед в мужа плед и попыталась уйти.

«Почему я терплю! Я не хочу с тобой разговаривать», - высказалась Рапунцель, и покинула лобное место.

Дмитрий и участники пребывали в шоке от поведения Ольги. Многие зрители телешоу не поверили в ее слезы и пояснили, что Рапунцель врет по поводу своих чувств.

«Слишком наигранно», - написали поклонники на страничке «Дома-2» в Instagram, куда отрезок с лобного попал уже в сеть.