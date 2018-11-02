«Невиданное сходство»: Анна Хилькевич отреагировала на слухи о своей «нагулянной» от Киркорова дочери

Актриса была возмущена тем, что пользователи Сети начали подозревать ее в романе с Филиппом Киркоровым. Эти слухи активно подхватили СМИ, а теперь Анна Хилькевич выразила свои эмоции по этому поводу у себя в Instagram.

«А как вам такое?» - написала Анна Хилькевич и показала скриншоты с новостями о своей «связи» с Киркоровым. Якобы, актриса из «Универа» родила свою дочь от экс-мужа Аллы Пугачевой. Слухи достигли апогея, поэтому Хилькевич публично отреагировала на все эти обсуждения, дабы вразумить фанатов.

«Невиданное сходство», - написала в шутку Хилькевич. Актриса не смогла удержаться от иронии и отметила, что ее супруг тоже не может понять, как так вышло, что отцом их старшей дочери является Киркоров. Анна Хилькевич жестко раскритиковала слухи о своем романе с Киркоровым и, к радости фанатов, отреагировала на домыслы о своей «нагулянной» от певца дочери. По словам комментаторов, актрисе стоит спокойнее относиться к слухам, так как даже они привлекают внимание к ее персоне и создают ей новую волну популярности.