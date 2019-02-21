Виктория Дайнеко призналась в переломном моменте её карьеры певицы

Победительница «Фабрики звёзд-5» шокировала фанатов откровениями в соцсети.

Виктория Дайнеко одна из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса. О себе она заявила после победы в музыкальном конкурсе «Фабрика звёзд-5». С тех пор певица занимает отдельную нишу уникального искреннего творчества. Стоит отметить, эстрада могла бы получить совсем другую артистку, не будь Дайнеко фанаткой австралийской певицы Sia. Об этом Виктория рассказала в соцсетях, где призналась подписчикам в переломном моменте её карьеры певицы.

По словам Дайнеко, только прослушав песню Breathe me в подростковом возрасте Виктория нашла себя и поняла, с каким именно вокалом будет выступать на сцене. «Я хочу петь искренне, а не петь всю жизнь песни на разрыв, потому что ждут что я буду петь ради тщеславия и желания показать что я могу так, как не могут многие другие», — пишет Дайнеко в аккаунте Instagram. Более того, певица уверена, что петь громко с большим диапазоном сможет каждый музыкант, а вот исполнять музыку проникновенно, затрагивая сердце каждого слушателя — гораздо сложнее для настоящего артиста.