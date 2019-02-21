Виктория Дайнеко призналась в переломном моменте её карьеры певицы
Победительница «Фабрики звёзд-5» шокировала фанатов откровениями в соцсети.
Виктория Дайнеко одна из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса. О себе она заявила после победы в музыкальном конкурсе «Фабрика звёзд-5». С тех пор певица занимает отдельную нишу уникального искреннего творчества. Стоит отметить, эстрада могла бы получить совсем другую артистку, не будь Дайнеко фанаткой австралийской певицы Sia. Об этом Виктория рассказала в соцсетях, где призналась подписчикам в переломном моменте её карьеры певицы.
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Хотела поговорить о вокале и о том как меняются вкусы. Вчера была на детском конкурсе, и вспомнила себя. Когда мне было лет 13-17 я хотела достать все самые высокие ноты, мне казалось, что чем выше и громче я пою, тем лучше. И я считала, вся сила вокала в его мощи. Но когда стала популярной песня Breathe me в исполнении Sia, я поняла что вообще не умею петь тихо. Нет в моем звуке проникновенности, нет этого завораживающего песочка и мягкости. И вот я поставила себе цель научиться этому. Lizz Wright и ее песня Speak your heart ещё больше перевернула мое ощущение от музыки. Чем проникновеннее, тем больше мурашки, а от «крика» начинают уши вянуть, особенно когда он просто ради того чтобы показать свои технические данные. Все ждут каких-то «сильных» песен от меня, и я могу. Но я хочу петь искренне, а не петь всю жизнь песни на разрыв, потому что ждут что я буду петь ради тщеславия и желания показать что я могу так, как не могут многие другие. Поверьте, петь громко и с большим диапазоном могут многие, но не все могут петь искренне. Все должно быть уместно. Иногда шёпотом можно передать больше, чем громкостью во всю Ивановскую.
По словам Дайнеко, только прослушав песню Breathe me в подростковом возрасте Виктория нашла себя и поняла, с каким именно вокалом будет выступать на сцене. «Я хочу петь искренне, а не петь всю жизнь песни на разрыв, потому что ждут что я буду петь ради тщеславия и желания показать что я могу так, как не могут многие другие», — пишет Дайнеко в аккаунте Instagram. Более того, певица уверена, что петь громко с большим диапазоном сможет каждый музыкант, а вот исполнять музыку проникновенно, затрагивая сердце каждого слушателя — гораздо сложнее для настоящего артиста.