Виктория Дайнеко призналась в переломном моменте её карьеры певицы

Хотела поговорить о вокале и о том как меняются вкусы. Вчера была на детском конкурсе, и вспомнила себя. Когда мне было лет 13-17 я хотела достать все самые высокие ноты, мне казалось, что чем выше и громче я пою, тем лучше. И я считала, вся сила вокала в его мощи. Но когда стала популярной песня Breathe me в исполнении Sia, я поняла что вообще не умею петь тихо. Нет в моем звуке проникновенности, нет этого завораживающего песочка и мягкости. И вот я поставила себе цель научиться этому. Lizz Wright и ее песня Speak your heart ещё больше перевернула мое ощущение от музыки. Чем проникновеннее, тем больше мурашки, а от «крика» начинают уши вянуть, особенно когда он просто ради того чтобы показать свои технические данные. Все ждут каких-то «сильных» песен от меня, и я могу. Но я хочу петь искренне, а не петь всю жизнь песни на разрыв, потому что ждут что я буду петь ради тщеславия и желания показать что я могу так, как не могут многие другие. Поверьте, петь громко и с большим диапазоном могут многие, но не все могут петь искренне. Все должно быть уместно. Иногда шёпотом можно передать больше, чем громкостью во всю Ивановскую.