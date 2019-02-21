Виктория Дайнеко призналась в переломном моменте её карьеры певицы

Сегодня, 16:08 \\ Шоу-бизнес

Победительница «Фабрики звёзд-5» шокировала фанатов откровениями в соцсети.

 Виктория Дайнеко одна из самых популярных певиц российского шоу-бизнеса. О себе она заявила после победы в музыкальном конкурсе «Фабрика звёзд-5». С тех пор певица занимает отдельную нишу уникального искреннего творчества. Стоит отметить, эстрада могла бы получить совсем другую артистку, не будь Дайнеко фанаткой австралийской певицы Sia. Об этом Виктория рассказала в соцсетях, где призналась подписчикам в переломном моменте её карьеры певицы.

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Хотела поговорить о вокале и о том как меняются вкусы. Вчера была на детском конкурсе, и вспомнила себя. Когда мне было лет 13-17 я хотела достать все самые высокие ноты, мне казалось, что чем выше и громче я пою, тем лучше. И я считала, вся сила вокала в его мощи. Но когда стала популярной песня Breathe me в исполнении Sia, я поняла что вообще не умею петь тихо. Нет в моем звуке проникновенности, нет этого завораживающего песочка и мягкости. И вот я поставила себе цель научиться этому. Lizz Wright и ее песня Speak your heart ещё больше перевернула мое ощущение от музыки. Чем проникновеннее, тем больше мурашки, а от «крика» начинают уши вянуть, особенно когда он просто ради того чтобы показать свои технические данные. Все ждут каких-то «сильных» песен от меня, и я могу. Но я хочу петь искренне, а не петь всю жизнь песни на разрыв, потому что ждут что я буду петь ради тщеславия и желания показать что я могу так, как не могут многие другие. Поверьте, петь громко и с большим диапазоном могут многие, но не все могут петь искренне. Все должно быть уместно. Иногда шёпотом можно передать больше, чем громкостью во всю Ивановскую.

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По словам Дайнеко, только прослушав песню Breathe me в подростковом возрасте Виктория нашла себя и поняла, с каким именно вокалом будет выступать на сцене. «Я хочу петь искренне, а не петь всю жизнь песни на разрыв, потому что ждут что я буду петь ради тщеславия и желания показать что я могу так, как не могут многие другие», — пишет Дайнеко в аккаунте Instagram. Более того, певица уверена, что петь громко с большим диапазоном сможет каждый музыкант, а вот исполнять музыку проникновенно, затрагивая сердце каждого слушателя — гораздо сложнее для настоящего артиста.

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Автор - Лера Тихомирова
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