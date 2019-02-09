Всё отойдет к сыну: незадолго до смерти Децл составил завещание

Выяснилось, что практически перед самой смертью Кирилл Толмацкий побеспокоился о судьбе своего имущества. По словам юристов, которые занимались этим вопросом, единственным наследником станет его 13-летний сын.

Процесс оформления прав на наследство уже приведен в движение. О том, что Децл составил завещание, сообщил его отец Александр Толмацкий. Он опубликовал на своей страничке заявление от сотрудников компании, которые занимались всеми делами его покойного сына.

Оказалось, что незадолго до трагедии Децл озвучил свою волю. Выяснилось, что Толмацкий намеревался сделать так, чтобы все доходы, которые будут получены от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына. Таким образом, рэпер хотел защитить свое творчество от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений. Более того, состоялась встреча с родителями Кирилла после его смерти. Они также выразили желание, чтобы все, что осталось от их сына, было в сохранности.

Поклонники музыканта очень обрадовались такому исходу и выразили восхищение своим кумиром, что он настолько думал вперед и побеспокоился насчет того, что он оставит после себя. Кроме того, они поддержали решение рэпера насчет того, что всё отойдет к сыну: «Правильно, его сын – это его продолжение», «Справедливо!», «Молодец, верное решение принял», - комментируют фанаты.

Более того, Децл еще в 2014 году попросил собрать его музыкальный каталог таим образом, чтобы он был абсолютно очищен от пиратов, а также восстановить его клипы, обложки и записи. Теперь любая прибыль от управления этим имуществом будет поступать в собственность сына Децла, а любые нарушения прав будут пресекаться.