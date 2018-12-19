"Какой ты цветочек, ты - москитная сетка!": Бузова пожаловалась фанатам на насмешки Влада Кадони

Известная телеведущая опубликовала снимок, где показала фанатам свой новый образ, который не понравился ее коллеге Владу Кадони. Вместо комплимента Бузова получила насмешки.

Певица в шутку возмутилась пренебрежительным отношением к ней Влада Кадони. Она заявила, что коллега никогда не говорит ей комплименты, а только лишь критикует. В этот раз Бузова не выдержала и решила поделиться с поклонниками своей обидой. Она выложила в сеть фото, где предстала перед подписчиками в блузке зеленого цвета в сеточку и яркой юбке.

Публикацию она подписала: «Только закончили снимать шоу, а Кадони зараза, так и не сделал мне комплимент. Я говорю ему, что сегодня я – цветочек, а он мне, какой ты цветочек, ты москитная сетка».

Фанатов очень развеселила история Ольги Бузовой. Они, конечно, принялись ее поддерживать и отпускать комплименты, чтобы девушка не переживала относительно своего яркого образа. «Ты супер!!! Весенний цветочек!», «Оленька, не слушайте никого. Очень идёт Вам эта супер блузка и эта клевая юбочка!!! Вы просто красавица и очаровашка», «Прикольно!) весенний вариант)».

Однако не всем поклонникам понравился внешний вид певицы. Некоторые отметили, что уж слишком всё получилось ярко. Пользователи подчеркнули, что стоило подобрать «к яркому верху более приглушенный низ».

Напомним, недавно Ольга Бузова смогла оправиться от своей продолжительной болезни, из-за которой пришлось перенести один из концертов ее тура. Артистка не стала себя жалеть и сразу окунулась с головой в работу. Некоторые фанаты все еще выражают беспокойство, однако, певица уверяет, что она в полном порядке.