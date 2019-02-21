«Цвет настроения — лыжи»: Филипп Киркоров поддержал сборную России на ЧМ
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Instagram видеообращение «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова к российским лыжникам, которые отстаивают честь нашей страны на чемпионате мира в Австрии.
Сегодня, 21 февраля, в австрийском городе Зеефельд стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. За мужскую сборную сегодня в дистанции на 50 километров выступят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Артем Мальцев. Женскую команду представят Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева и Елена Соболева. Наших спортсменов в Австрии поддерживает большое количество болельщиков, но не остались в стороне и звезды шоу-бизнеса, находящиеся в Москве. С
Сегодня в Instagram комментатора Дмитрия Губерниева появилось обращение от исполнителя Филиппа Киркорова, который в белой меховой шубе, очках и рэперской кепке пожелал лыжникам показать все, на что они способны, отметил, что «цвет настроения-лыжи» и сказал спортсменам, что они «лучшие». Также он поведал, что в дополнение ко всему у них «лучший в стране» комментатор в лице Дмитрия Губерниева.
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Цвет настроения - лыжи !!!! Друзья , Император нашей сцены @fkirkorov поддерживает нашу сборную по лыжному спорту и передаёт всем звездный привет !!!! Спасибо , Филипп , ты настоящий друг !!!! Пожелаем в ответ удачи @lazarevsergey , @fkirkorov и всей нашей музыкальной команде на конкурсе Евровидение 2019 в Израиле !!!!! Вперёд , лыжники и музыканты России !!!! Сегодня спринт на чемпионате мира , в 13.35 мск квалификация, в 16.05 мск финалы на @matchtv_channel !!! И работа нашей студии в Зеефельде !!!! Пошумим на весь мир !!!!! #цветнастроениялыжи #лыжи #лыжныегонки #лыжисдмитриемгуберниевым #биатлонсдмитриемгуберниевым #голослыж #шоумэн #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #лучшийкомментатор #императорсцены
В подписи к публикации Губерниев поблагодарил Киркорова, назвал его «настоящим другом» в ответ пожелал ему и Сергею Лазареву успехов на международном певческом конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в начале мая в Израиле в городе Тель-Авив.
Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефельде начнется сегодня в 14.00 (мск) и продлится до 3 марта.