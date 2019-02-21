«Цвет настроения — лыжи»: Филипп Киркоров поддержал сборную России на ЧМ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Instagram видеообращение «короля российской эстрады» Филиппа Киркорова к российским лыжникам, которые отстаивают честь нашей страны на чемпионате мира в Австрии.

Сегодня, 21 февраля, в австрийском городе Зеефельд стартует чемпионат мира по лыжным гонкам. За мужскую сборную сегодня в дистанции на 50 километров выступят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Глеб Ретивых и Артем Мальцев. Женскую команду представят Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева и Елена Соболева. Наших спортсменов в Австрии поддерживает большое количество болельщиков, но не остались в стороне и звезды шоу-бизнеса, находящиеся в Москве. С

Сегодня в Instagram комментатора Дмитрия Губерниева появилось обращение от исполнителя Филиппа Киркорова, который в белой меховой шубе, очках и рэперской кепке пожелал лыжникам показать все, на что они способны, отметил, что «цвет настроения-лыжи» и сказал спортсменам, что они «лучшие». Также он поведал, что в дополнение ко всему у них «лучший в стране» комментатор в лице Дмитрия Губерниева.

В подписи к публикации Губерниев поблагодарил Киркорова, назвал его «настоящим другом» в ответ пожелал ему и Сергею Лазареву успехов на международном певческом конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в начале мая в Израиле в городе Тель-Авив.

Напомним, что чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефельде начнется сегодня в 14.00 (мск) и продлится до 3 марта.