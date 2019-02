«Цвет настроения — лыжи»: Филипп Киркоров поддержал сборную России на ЧМ

View this post on Instagram

Цвет настроения - лыжи !!!! Друзья , Император нашей сцены @fkirkorov поддерживает нашу сборную по лыжному спорту и передаёт всем звездный привет !!!! Спасибо , Филипп , ты настоящий друг !!!! Пожелаем в ответ удачи @lazarevsergey , @fkirkorov и всей нашей музыкальной команде на конкурсе Евровидение 2019 в Израиле !!!!! Вперёд , лыжники и музыканты России !!!! Сегодня спринт на чемпионате мира , в 13.35 мск квалификация, в 16.05 мск финалы на @matchtv_channel !!! И работа нашей студии в Зеефельде !!!! Пошумим на весь мир !!!!! #цветнастроениялыжи #лыжи #лыжныегонки #лыжисдмитриемгуберниевым #биатлонсдмитриемгуберниевым #голослыж #шоумэн #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #лучшийкомментатор #императорсцены