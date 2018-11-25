Мэрилин Монро четыре раза была беременна и страдала из-за отсутствия детей

Сегодня, 12:35 \\ Шоу-бизнес

Много лет легендарная актриса жила мечтой о том, чтобы однажды родить себе наследника, однако ее планам так и не было суждено воплотиться в жизнь.

 Есть женщины, которых тяжело представить в роли матери или хранительницы домашнего очага. Именно такого мнения некоторые до сих пор придерживаются об известной американской киноактрисе Мэрилин Монро. Она так и не стала матерью, однако, без сомнений, на пике своей карьеры считалась секс-символом страны.

 Но, как оказалось, в истории с ней все не так однозначно. За свою жизнь она точно была беременна хотя бы четыре раза, однако каждый раз попытка родить заканчивалась неудачей. Это подтверждают фотографии, которые были опубликованы в сети 2017 году. На них знаменитость запечатлена с округлившимся животом улыбающейся и счастливой. Ее подруга Фрида Халл подтвердила, что в то время она действительно ждала ребенка, причем не от мужа, а от коллеги Ива Монтана.

Это была последняя беременность для Монро, поэтому она очень ее скрывала, однако хорошего конца здесь все равно не было. Актриса была госпитализирована, а через дней вышла из больницы уже без выпирающего живота. Предыдущие три беременности обрывались из-за выкидышей и внематочного зачатия. Мэрилин Монро страдала из-за отсутствия детей, однако ничего не могла сделать со своей болезнью, эндометриозом, который так и не позволил ей испытать радость материнства.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка

 Бездетную 54-летнюю певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка и мужа. В студию программы «На самом деле» обратилась Юлия Яковлева. От нее ушел муж, забрав ребенка. В их похищении девушка винит Азизу.

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

"Не несите чушь!": Юлия Проскурякова откровенно рассказала о браке с Игорем Николаевым

 Фанаты певицы смогли уговорить ее на откровенный разговор о сурпужестве. Больше всего...

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских...

"Вы точно рожали?": Лопырева поразила стройной фигурой спустя две недели после родов

 Российская модель родила сына и воспитывает его вместе с крупным предпринимателем Игорем...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ