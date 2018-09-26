Снова «лажа»: Бородина опять позорит мужа ради собственной привлекательности

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» опять высталяет мужа в невыгодном свете, чтобы показать «себя красивую».

Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и детьми уехала в солнечный Таиланд, чтобы отдохнуть от городской суеты и работы. Теперь ее лента в сети Instagram заполнена фото в купальниках возле экзотических деревьев и другими локациями. Только на снимках телеведущая старается выглядеть как можно лучше, забывая об окружающих ее людях.

Так, в соцсети появилось новое фото, которое можно охарактеризовать очень просто – снова «лажа». На переднем плане Ксения выглядит как модель, а муж на заднем в странной позе падает в бассейн. Видимо, Бородина опять позорит мужа ради собственной привлекательности. Ее не раз критиковали за то, что она слишком фотошопит собственное лицо, а о внешности супруга совсем не думает. Так случилось и в этот раз: лицо Курбана достаточно нелепое, а из-за позы на теле появился лишний жир.

Как видно, Бородину мало волнует тот факт, что ее возлюбленный не всегда получается красиво. Зато на его фоне она выглядит очень привлекательной и не скрывает этого.



