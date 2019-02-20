Полина Гагарина станцевала «Scibidi» со своим китайским другом

Сегодня, 11:17 \\ Шоу-бизнес

Певица решила не отставать от трендов, хотя сделала это немного с опозданием.

Полина Гагарина в данный момент находится в Китае, где на март у нее запланирован концерт на стадионе. В начале февраля певица подогрела интерес к своей персоне на местном шоу «Singer», исполнив песню Виктора Цоя «Кукушка». Недавно Полина поделилась в соцсетях видеозаписью, на которой она проводит весело время в компании со своим китайским другом.

На видео Гагарина исполняет танец «Scibidi», который стал вирусным в Сети. «Всем привет из Китая. Мы уже вовсю готовимся к следующему эпизоду! А это мой друг Mr.Wang. В общем, работаем» - написали под роликом певица.

Танец Полины и ее друга из Поднебесной был непродолжительным, так как певица сбилась с темпа из-за смеха, а в конце о вовсе сильно рассеялась, что помешало ей продолжать движения.

Поклонники Гагариной тепло отреагировали на ролик. Они отметили, что на записи певица выглядит радостной и счастливой.

Танец «Scibidi» стал популярным в Сети с выходом одноименного клипа российской группы Little Big осенью прошлого года. Был запущен целый челлендж, который стал популярным практически во всем мире.

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