От «джаги-джаги» к пришельцам: Катя Лель создаст фонд помощи свидетелям НЛО

Сегодня, 06:48 \\ Шоу-бизнес

44-летняя певица Катя Лель заявила в своем Инстаграме о том, что создаст фонда помощи свидетелям НЛО. На это ее сподвигло знакомство с российским госдеятелем Кирсаном Илюмжиновым, который сам некогда стал очевидцем присутствия на Земле НЛО.

 Катя Лель 28 лет скрывала информацию о том, что она была свидетелем НЛО. Теперь певица открыто об этом говорит и не боится насмешек и осуждения со стороны.

В своем блоге Лель рассказала подписчикам о знакомстве с Илюмжиновым. Он оказался для певицы близким человеком, так как тоже видел пришельцев. По словам чиновника, это произошло в 1997 году 18 сентября.

Лель считает, что представители внеземной цивилизации выбрали их с Илюмжиновым не случайно. На них возложена миссия: «если мы с Кирсаном стали избранными ими, то для чего-то. ...и вы это прекрасно понимаете».

Также Катя Лель сообщила, что вынашивает идею о создании специального фонда, который бы оказывал помощь таким же людям, как и она. То есть тем, кто стал свидетелем НЛО. Певица считает, что об этом нужно говорить, а не замалчивать тему.

В Сети неоднозначно отнеслись к словам Кати Лель. Одни решили, что таким способом исполнительница хита про «джагу-джагу» решила реанимировать свои рейтинги.

Другие же подписчики Лель нашли идею о фонде интересной. А некоторые пользователи Сети отметили, что и сами видели НЛО.

«Да это очень хорошая идея) мне очень долго не было с кем поговорить и поделится с своим опытом с НЛО ..»;

«Честно, никогда не сталкивалась с НЛО и эта тема мне очень интересна. Тем более когда рассказывают это те люди, которым веришь. Вам я верю», - писали в комментариях к посту Лель неравнодушные подписчики.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

"Не несите чушь!": Юлия Проскурякова откровенно рассказала о браке с Игорем Николаевым

 Фанаты певицы смогли уговорить ее на откровенный разговор о сурпужестве. Больше всего поклонников интересовала тема измен, и правдивы ли слухи. Однако Юлия указала, что это все ложь.

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

"Вы точно рожали?": Лопырева поразила стройной фигурой спустя две недели после родов

 Российская модель родила сына и воспитывает его вместе с крупным предпринимателем Игорем...

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских...

"Скорость бешеная, как еще не сбили никого": фанаты восхищены тем, как Брежнева "зажгла" на катке

 Известная певица решила отдохнуть от работы и выбралась на каток, поделившись с...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ