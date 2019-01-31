От «джаги-джаги» к пришельцам: Катя Лель создаст фонд помощи свидетелям НЛО

44-летняя певица Катя Лель заявила в своем Инстаграме о том, что создаст фонда помощи свидетелям НЛО. На это ее сподвигло знакомство с российским госдеятелем Кирсаном Илюмжиновым, который сам некогда стал очевидцем присутствия на Земле НЛО.

Катя Лель 28 лет скрывала информацию о том, что она была свидетелем НЛО. Теперь певица открыто об этом говорит и не боится насмешек и осуждения со стороны.

В своем блоге Лель рассказала подписчикам о знакомстве с Илюмжиновым. Он оказался для певицы близким человеком, так как тоже видел пришельцев. По словам чиновника, это произошло в 1997 году 18 сентября.

Лель считает, что представители внеземной цивилизации выбрали их с Илюмжиновым не случайно. На них возложена миссия: «если мы с Кирсаном стали избранными ими, то для чего-то. ...и вы это прекрасно понимаете».

Также Катя Лель сообщила, что вынашивает идею о создании специального фонда, который бы оказывал помощь таким же людям, как и она. То есть тем, кто стал свидетелем НЛО. Певица считает, что об этом нужно говорить, а не замалчивать тему.

В Сети неоднозначно отнеслись к словам Кати Лель. Одни решили, что таким способом исполнительница хита про «джагу-джагу» решила реанимировать свои рейтинги.

Другие же подписчики Лель нашли идею о фонде интересной. А некоторые пользователи Сети отметили, что и сами видели НЛО.

«Да это очень хорошая идея) мне очень долго не было с кем поговорить и поделится с своим опытом с НЛО ..»;

«Честно, никогда не сталкивалась с НЛО и эта тема мне очень интересна. Тем более когда рассказывают это те люди, которым веришь. Вам я верю», - писали в комментариях к посту Лель неравнодушные подписчики.