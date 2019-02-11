Жена Стаса Михайлова рассказала, что думает о ревности

Супруга известного исполнителя Инна завела на своей страничке в Instagram разговор о ревности и изменах.

Жена Стаса Михайлова Инна рассказала, что думает о ревности и изменах в отношениях. Спутница известного певца и любимца российских женщин видит три причины, по которым люди ревнуют друг друга: из-за неуверенности во взаимном чувстве партнера, чрезмерное самолюбие и гордыня, патологическое пристрастие к измене.

Инна Михайлова считает, что первые две причины не так страшны, как третья. Человек в какой-то момент отношений начинает чувствовать чрезмерную привязанность к партнеру, будто он его собственность. Однако Михайлова сообщает, что у каждого есть «глаза и уши», и никто не будет вечно принадлежать друг другу. «Не факт, что человек сразу станет изменять вам, но мужчины – не евнухи, чтобы не реагировать на женщин», - пишет Михайлова.

Жена Стаса Михайлова призывает своих подписчиков не быть зависимыми от партнеров, не выглядеть жалкими, пытаясь подсмотреть, подслушать, проследить за любимым человеком. Она советует взять себя в руки ради самоуважения.

Чтобы справиться с ревностью, жена Стаса Михайлова Инна советует посмотреть на себя со стороны. Представив себя на месте человека, которого назойливо ревнуют, устраивая скандалы и пытаясь в чем-то уличить, ревнивому партнеру станет противно и он успокоится.

Также Инна Михайлова затронула тему измен – прощать ли их. Она считает, что люди, склонные изменять постоянно в течение всей жизни не меняются, и их нужно либо принимать, либо навсегда бросать. Инна Михайлова назвала женщин, прощающих измену ради семьи и детей, великими.

«Если ты безумно любишь человека и понимаешь, что его не изменить, приходится мириться и прощать. Не у всех женщин это получается, а у тех, у кого получается, я их считаю великими женщинами! Зачастую, это делается ради детей и жертвовать собой ради благополучия семьи – это подвиг для меня!», - пишет Михайлова.