Сломавшая позвоночник спортсменка Мария Комиссарова снова беременна

28-летняя Комиссарова не сразу поделилась в социальных сетях своим счастьем. Сейчас звезда фристайла на втором триместре.

Сломавшая позвоночник 5 лет назад в Сочи во время Олимпийских игр спортсменка Мария Комиссарова снова беременна. Об этом девушка рассказала фолловерам в Instagram. По словам Комиссаровой, ей трудно было держать радостную новость о беременности в тайне, ведь с момента трагедии с позвоночником спортсменка без стыда делилась в сети подробностями своей жизни. Сейчас Мария Комиссарова на 13 неделе беременности, то есть, в начале второго триместра.

На сегодняшний день Мария Комиссарова и ее супруг спортсмен-фристайлист Алексей Чаадаев проживают в Испании вместе с сыном Матвеем, которому в апреле исполнится 2 года. Пара оказалась в Испании, так как Мария легла в местную клинику на восстановление после двух операций на позвоночнике, который сломался во время ее выступления в Сочи в 2014 году. Однако потратив огромные деньги (51 млн. рублей), Мария Комиссарова так и не восстановила здоровье, как ей обещали медики. С октября прошлого года Мария Комиссарова судится с клиникой, требуя возврата 51 млн. рублей, а также 5 млн. дополнительно за моральный ущерб.

Суд постановил выплатить Марии Комиссаровой 60 тысяч рублей, что является ничтожно маленькой суммой в сравнении с тем, что спортсменка успела потратить на лечение за 2 года в клинике. Комиссарова намерена бороться до конца за свою правоту.