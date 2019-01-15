«Молодые и смешные»: Агутин показал архивное фото с Орбакайте и Пресняковым

Опубликованному черно-белому снимку, судя по словам знаменитого певца, уже более двадцати лет.

Леонид Агутин показал в своем микроблоге в Instagram архивное фото с Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым. В подписи к фото Агутин шутливо написал, что так он выглядел со своими звездными друзьями, когда пытался заглянуть в будущее.

На снимке Орбакайте и Пресняков запечатлены в период, когда состояли в отношениях. Как известно, звезды были мужем и женой с 1986 по 1997 год, а их наследник Никита Пресняков был рожден в 1991 году.

В комментариях подписчики Агутина придаются ностальгии и пишут музыкантам приятные комплименты. Большинство признается, что хорошо помнят те времена, когда было сделано архивное фото. Множество нынешних подписчиков Агутина выросли на его песнях, а также на репертуаре Орбакайте и Преснякова. Некоторые люди отмечают, что Агутин, Орбакайте и Пресняков на архивном фото молодые и смешные, а внешне почти не изменились.

В январе стало известно, что Леонид Агутин записал новый трек совместно с группой Отпетые мошенники.