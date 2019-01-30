Марина Кравец призналась, что на шоу «Большой завтрак» она отвечает за импровизацию и хорошее настроение

Телеведущая Марина Кравец в одном из интервью раскрыла свою истинную роль в программе «Большой завтрак» и призналась, что она отвечает почти за всю импровизацию, веселье и хорошее настроение.

Популярное развлекательное кулинарное шоу «Большой завтрак», которое выходит на телеканале «ТНТ» с прошлого года, мало кого может оставить равнодушным. Звездные гости под чутким руководством шеф-повара Артема Лосева и его очаровательной помощницы Марины Кравец готовят блюда по необычным рецептам и от изобилия еды на столе порой рябит в глазах и предательски текут слюнки.

Недавно Марина Кравец в интервью призналась, что она - связующее звено между приглашенной знаменитостью и зрителями в студии и на экране, также на ее хрупких плечах лежит почти вся импровизация. По ее словам, она является «модератором встречи», который должен уметь импровизировать, чтобы создавать уютную и дружескую обстановку в студии и не давать никому заскучать. Кроме того, девушка добавила, что у них очень хорошие гости, да и гуру кулинарии Артем Лосев также не дает никому расслабиться и все держит под контролем. Марина Кравец – российская телеведущая, актриса телевидения и дублежа, певица. Единственная девушка-резидент Comedy Club. Вела шоу «Замуж за Бузову», «Руссо туристо», «Лига удивительных историй», «Главная сцена» и многие другие.