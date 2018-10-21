Меган Маркл хочет вызвать ревность принца Гарри, проводя время с другим мужчиной

Герцогиня Сассекская пытается спровоцировать своего супруга на ревность. На днях стало известно, что она приехала в Нью-Йорк ради вечеринки. Однако у Маркл нашлась еще одна причина для столь дальней поездки.

Давнего друга Меган зовут Маркус Андерсон. Именно в его компании и была замечена супруга принца Гарри. Она и Андерсон находились у входа в Polo Bar. Местные СМИ уверены, что герцогиня специально проводит время в компании другого мужчины, чтобы вызвать ревность у мужа. Маркус обнимал жену принца Гарри за талию, а сама актриса выглядела очень счастливой рядом с ним. Известно, что сам принц отказался от столь дальнего путешествия.

На торжество были приглашены подруги знаменитости Серена Уильямс и Джессика Малруни. Предполагалось, что на встрече появится и мать герцогини Сассекской, однако, ее не было. Близкая подруга жены внука королевы Великобритании Приянка Чопра также отсутствовала на празднике.

Как стало известно ранее, Меган Маркл прилетела из Великобритании в США на вечеринку, которую устроили ее друзья в честь скорого рождения ребенка. Сообщается, что бывшая актриса очень довольна праздником, который для нее устроили. Известно, что уже в самое ближайшее время герцогиня намерена вернуться домой и начать более тщательную подготовку к приближающимся родам.